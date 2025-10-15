Gobernador Yamil Arana anunció nuevo edificio de Unibac en La Matuna: así será el proyecto

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró más oportunidades en educación superior con la “luz verde” al proyecto de Unibac La Matuna, que recupera un edificio con diez pisos para ampliar la oferta universitaria para las artes y la cultura.

El gobernador Arana calificó como “estratégico” el proyecto, y respaldó la solicitud de vigencias futuras para apalancar los recursos que lo harán realidad.

Sacra Náder David, rectora de Unibac, agradeció el apoyo del gobernador Arana y dijo que “es una decisión que transformará vidas con más oportunidades para nuestra juventud”.

Unibac La Matuna se localiza frente a la plaza Benkos Biojó, sector Matuna, en un inmueble (antes Lotería de Bolívar) que será recuperado mediante un proyecto arquitectónico que armoniza con el entorno y ofrece nuevos espacios para ampliar cobertura, oferta educativa y lograr la acreditación en Alta Calidad Institucional para Unibac.

Según datos estadísticos, el departamento de Bolívar cuenta con una población aproximada de 569.204 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, lo que representa un grupo poblacional significativo con alto potencial de participación en procesos de formación y desarrollo cultural.

El inmueble es propiedad de Unibac desde 2022, cuenta con licencia de construcción para el reforzamiento estructural, ampliación institucional, y ya tiene adelantados los diseños estructural, arquitectónico, hidráulico-sanitario, eléctrico, transporte vertical, aires acondicionados, entre otros.

Con la solicitud de vigencias futuras respaldada por el gobernador Yamil Arana, que deberá cumplir su trámite ante la Asamblea Departamental, se afianza el proceso de gestión de crédito con la banca, y se aproxima la licitación pública para su adecuación.

Este proyecto asegura espacios óptimos para el aprendizaje, investigación- creación y el desarrollo profesional tanto de estudiantes como del cuerpo docente, alineándose con las estrategias del Departamento de Bolívar y del Gobierno Nacional para la ampliación de cobertura y el fortalecimiento de la educación superior departamental.

Ventajas de Unibac Matuna

✅ Ampliación de cobertura y oferta académica, el fortalecimiento de la educación superior departamental.

✅ Fortalecimiento de la investigación, la cultura, la formación artística y proyección.

✅ Potencial para la acreditación de alta calidad y proyección institucional.

✅ Beneficio real para la comunidad académica y el territorio.

✅ Creación de un nuevo espacio en su entorno para la realización de eventos artísticos y culturales.