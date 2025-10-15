Estrategia ambiental impulsa el intercambio de plástico por productos sostenibles en Boyacá

Durante la actividad, los asistentes pudieron intercambiar 15 botellas plásticas de 1,5 a 3 litros, o 30 de menor tamaño, o 40 tapas plásticas, por artículos sostenibles como canastos de chin y bolsas de fique

En un ejemplo de compromiso con el medio ambiente, la comunidad de Cerinza participó en la jornada “Más Fibra, Menos Plástico”, una iniciativa liderada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá.

El encuentro, realizado el pasado 12 de octubre en el parque principal del municipio, tuvo como propósito reducir el uso del plástico de un solo uso y fortalecer los procesos de educación ambiental en las comunidades. La estrategia promueve el trueque de materiales reciclables por productos elaborados con fibras naturales, incentivando hábitos responsables de consumo y manejo de residuos.

Durante la actividad, los asistentes pudieron intercambiar 15 botellas plásticas de 1,5 a 3 litros, o 30 de menor tamaño, o 40 tapas plásticas, por artículos sostenibles como canastos de chin y bolsas de fique. Todo el material debía entregarse limpio y en buen estado para facilitar su aprovechamiento.

En esta jornada se recuperaron cerca de 50 kilogramos de plástico, gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía y el Concejo Municipal de Cerinza, con el apoyo de la Asociación de Recicladores de Belén, encargada de garantizar que los residuos recolectados fueran reincorporados a procesos de economía circular.

“Estas acciones conjuntas fortalecen el compromiso ciudadano con la sostenibilidad y permiten que los recicladores del departamento desarrollen su labor en condiciones más dignas, contribuyendo al cuidado de los ecosistemas”, señaló Liliana Hurtado, profesional universitaria de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La jornada reflejó la activa participación de la comunidad y el trabajo articulado entre instituciones, consolidando una estrategia que busca hacer de Boyacá un territorio más limpio, responsable y consciente de la necesidad de reemplazar el plástico por materiales naturales y sostenibles.