VIDEO: Seis “narcotraficantes” muertos, deja nuevo ataque a narcolancha frente a Venezuela: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde su red social Truth Social, que las fuerzas militares estadounidenses destruyeron otra embarcación en “aguas internacionales” del Sur del Mar Caribe, presuntamente cargada con narcóticos, cerca a la costa de Venezuela.

Trump, quien compartió un video desclasificado del operativo, aseguró que el ataque contra la narcolancha dejó seis hombres muertos, a quienes calificó como “narcotraficantes”.

Según el mandatario, “la inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la Organización Terrorista Designada”, dijo Trump.

Aunque los canales de comunicación de estos operativos han sido diferentes, Caracol Radio ha contabilizado, según los anuncios del propio presidente Trump, que esta sería la séptima embarcación destruida en el Sur del Caribe, desde el despliegue de los ocho buques de guerra estadounidenses en septiembre.

Los ataques se producen después de que la Casa Blanca enviara a los legisladores un memorando el 30 de septiembre informándoles que Estados Unidos participa en un “conflicto armado no internacional” contra narcotraficantes.

El viernes, el Departamento de Guerra inauguró una nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos en el área de responsabilidad del Comando Sur, según el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El grupo de trabajo busca destruir “a los cárteles, detener el veneno y mantener a Estados Unidos a salvo”, escribió Hegseth el viernes. “El mensaje es claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco”.

Aun así, miembros del Congreso han cuestionado la legalidad de los ataques. Los senadores demócratas Adam Schiff y Tim Kaine presentaron la semana pasada una resolución sobre poderes de guerra para prohibir a las fuerzas estadounidenses participar en hostilidades contra ciertas organizaciones no estatales. Sin embargo, la medida no cobró impulso y fracasó en el Senado por un margen de 51 a 48.

Los senadores republicanos Rand Paul, de Kentucky, y Lisa Murkowski, de Alaska, votaron junto con sus homólogos demócratas a favor de la resolución.

“El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza de esta manera”, declaró Schiff. “Considero que es claramente inconstitucional. El hecho de que la administración afirme tener una lista y haya incluido a organizaciones en ella no la faculta de ninguna manera para usurpar la facultad del Congreso de declarar la guerra, negarse a declararla o negarse a autorizar el uso de la fuerza”.