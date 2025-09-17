Venezuela inicia maniobras militares en una isla del Caribe ante amenazas de EE.UU.

This handout picture released by the Venezuelan Presidency press office shows Venezuela's President Nicolas Maduro (L) speaking next to Venezuela's Defense Minister Vladimir Padrino (R) during a military deployment in Caribia town, outskirts of Caracas, on September 11, 2025. (Photo by Marcelo Garcia / Venezuelan Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VENEZUELAN PRESIDENCY / MARCELO GARCIA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - AFP CANNOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY OR LOCATION, DATE, AND CONTENT OF THESE IMAGES. / / MARCELO GARCIA

Venezuela inició maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, en una campaña que Nicolás Maduro ha nombrado “Caribe Soberano 200”, así lo informó el ministro de Defensa Vladimir Padrino.

El ejercicio militar incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 efectivos durante tres días en ese territorio caribeño.

“En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo” — Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.

La Orchila, indicó el funcionario, es un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira (norte), cercana a Caracas, y donde “ya ha habido preparativos” para el desarrollo de esta nueva operación.

Le puede interesar: Leopoldo López vincula Cartel de Los Soles con Colombia: “la cocaína sale de allá para ir al Caribe”

12 buques de la Armada Bolivariana, 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones participarán en la denominada maniobra de campaña ‘Caribe Soberano 200’.

Padrino explicó que es “un ejercicio bastante completo” que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros, así como la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia.

Igualmente, señaló que habrá un “importante despliegue de buques de la Armada”, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores.

Destacó que el trabajo conjunto entre las autoridades civiles y castrenses venezolanas y el pueblo “se ha visto fortalecido en los últimos días en respuesta a la amenaza militar” de EE.UU.