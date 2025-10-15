Es nombrado el primer ministro del Gobierno de transición en Perú tras destitución de Dina Boluarte

El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda fue nombrado como el primer ministro del Gobierno de transición y reconciliación nacional de Perú, tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte en el congreso.

El abogado y legislador José Jerí preside este Gobierno desde el viernes pasado.

Por su parte, Álvarez presidió el Tribunal Constitucional peruano entre el 2012 y el 2013; además fue magistrado durante siete años. También es profesor universitario e integrante del Partido Popular Cristiano (PPC), de tendencia conservadora, al que pidió licencia para asumir el cargo.

Este Gobierno busca garantizar la continuidad institucional y conducir al país al proceso electoral de mediados del próximo año.

18 ministros conforman el Gobierno de transición en Perú

El nuevo primer ministro juró en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que Jerí nombró a los integrantes de su “gabinete de transición y reconciliación nacional”.

“El reto es muy difícil, sé que nada tengo que ganar, pero es un momento en que no debo ponerme de costado y por el contrario, tratar de servir a mi patria”, aseguró.

Tras el nombramiento formal de Álvarez, Jerí tomó el juramento a los 18 integrantes del gabinete de ministros, que tiene a cuatro mujeres entre sus miembros, en los despachos de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

Como ministro de Relaciones Exteriores fue nombrado el diplomático Hugo de Zela, mientras que en el despacho de Defensa fue designado el general retirado del Ejército peruano César Díaz Peche.

El Ministerio de Economía y Finanzas fue asumido por la economista y exviceministra Denisse Miralles, y el Ministerio del Interior por Vicente Tiburcio, un general retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En Justicia y Derechos Humanos fue nombrado el abogado Walter Martínez Laura, mientras que en Educación el también abogado Jorge Eduardo Figueroa y en Salud el médico cirujano Luis Quiroz Avilés.

En la cartera de Desarrollo Agrario y Riego juró el ingeniero agrícola Vladimir Cuno Salcedo, en Trabajo y Promoción del Empleo el abogado Óscar Fernández Cáceres y en Producción el administrador en cooperativas César Quispe Luján.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo fue asumido por la abogada Teresa Mera Gómez, el Energía y Minas por el ingeniero Luis Enrique Bravo, el de Transportes y Comunicaciones por el economista Aldo Prieto, y el Vivienda, Construcción y Saneamiento por el abogado Wilder Sifuentes.

Finalmente, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables juró la educadora Sandra Gutiérrez, en Ambiente el abogado Miguel Espichán, en Cultura el ingeniero Alfredo Luna, y en Desarrollo e Inclusión Social la abogada Lesly Shica.