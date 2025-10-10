José Jerí Oré asume la presidencia interina del Perú tras la destitución inmediata de Dina Boluarte

LIMA (PERÚ), 10/10/2025.- El presidente interino de Perú, José Jerí Oré tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso este jueves en Lima, (Perú). Jerí, prometió este viernes en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido minutos antes a la presidenta Dina Boluarte de manera exprés y abrupta. EFE/ John Reyes Mejía / John Reyes Mejía

El líder del Congreso de Perú, José Jeri, asumió la presidencia del país sudamericano en la madrugada de este viernes después de que los legisladores votaran para destituir a la presidenta Dina Boluarte.

En una sorpresiva jornada política, José Jerí Oré, asumió la jefatura del Estado, luego de que el Parlamento aprobara con amplia mayoría la destitución inmediata de la mandataria Dina Boluarte.

La decisión, tomada de manera repentina, convierte a Jerí en el séptimo presidente que asume el poder en el país desde 2016. Durante su juramentación, aseguró que liderará un “gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional”, y que asume la responsabilidad “con humildad y compromiso con todos los peruanos”.

Mientras tanto, el entorno de la expresidenta Dina Boluarte negó que esta tenga intención de abandonar el país o solicitar asilo político, luego de su abrupta salida del poder.

¿Quién es José Jerí Oré?

José Jerí Oré, de 38 años, es abogado y político afiliado al partido derechista Somos Perú desde 2013. Nació en el distrito limeño de Jesús María y estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde obtuvo su título profesional en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Es católico, tiene pareja pero no está casado y no tiene hijos. Ha desempeñado diversos cargos dentro de su colectividad política y fue candidato en varias ocasiones a la Municipalidad de Lima, aunque sin éxito.

Jerí llegó al Congreso en 2021 como accesitario del expresidente Martín Vizcarra, quien fue inhabilitado tras recibir más de 200.000 votos; Jerí, por su parte, había obtenido unos 11.600. Durante su gestión legislativa, impulsó proyectos sobre seguridad, empleo, educación y salud.

El 26 de julio de 2025 fue elegido presidente del Congreso, pese a que enfrentaba una denuncia por violación sexual, archivada dos meses atrás por falta de evidencias. También ha sido señalado por presuntos actos de corrupción cuando integró la Comisión de Presupuesto, acusaciones que él ha negado.

¿Cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos años?

Con esta decisión, Perú completa 6 presidentes consecutivos que no han tenido un mandato completo

▪️ Pedro Pablo Kuczynski (2 años en el poder), renunció en 2018 por un “clima de ingobernabilidad” originado por su indulto a Alberto Fujimori.

▪️ Martín Vizcarra (2 años en el poder), destituido en 2020 por “permanente incapacidad moral” impulsado por acusaciones de corrupción.

▪️ Manuel Merino (5 días), renunció en 2020 tras una jornada de protestas que dejó dos muertos.

▪️ Francisco Sagasti (8 meses), fue presidente interino hasta 2021 por menos de un año para garantizar elecciones y solucionar la crisis política.

▪️ Pedro Castillo (18 meses), fue destituido en 2022 luego de un intento de golpe estado fallido.

▪️ Dina Boluarte (3 años), sale del cargo en 2025 ante una oleada de violencia que resultó en su destitución.