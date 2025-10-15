El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Es Colombia mejor que Argentina? 43:32 Cerrar Descargar

Selección Colombia en el Mundial Sub-20. (Photo by Camila López González/Eurasia Sport Images/Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la semifinal del Mundial Sub-20 que jugará la Selección Colombia ante Argentina. Steven dijo: “A Argentina le han llegado más en el mundial Sub-20 que a Colombia. Pero digo que es un partido muy parejo. Nosotros nos desconcentramos en los últimos minutos”. Sobre el tema César agregó: “No somos capaces de mantener la concentración los 90 minutos y por eso nos han ganado en la parte final de los partidos. Ambos equipos tienen 3 ausencias, pero creo que Argentina tiene más recambio”.

