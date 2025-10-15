El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido Colombia vs Argentina, por un cupo a la semifinal del Mundial sub-20.

Selección Colombia en el Mundial Sub-20. (Photo by Camila López González/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Juan Cedeño

¿Es Colombia mejor que Argentina?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la semifinal del Mundial Sub-20 que jugará la Selección Colombia ante Argentina. Steven dijo: “A Argentina le han llegado más en el mundial Sub-20 que a Colombia. Pero digo que es un partido muy parejo. Nosotros nos desconcentramos en los últimos minutos”. Sobre el tema César agregó: “No somos capaces de mantener la concentración los 90 minutos y por eso nos han ganado en la parte final de los partidos. Ambos equipos tienen 3 ausencias, pero creo que Argentina tiene más recambio”.

