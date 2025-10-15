Diez días completan encadenados a sus busetas dos transportadores de Ibagué

Ibagué

Los propietarios de busetas del transporte público de Ibagué completaron 10 días encadenados a sus vehículos al frente de la puerta de ingreso a la Alcaldía, con el fin de solicitar respuestas por las aparentes demoras en la implementación del sistema estratégico de transporte público.

Según Michael Cepeda, representante de los transportadores, los propietarios de busetas temen perder su capital por la presunta mala implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.

“Debido a los incumplimiento que ha hecho la alcaldesa, Johana Aranda, y la mala implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público y la expropiación masiva de los propietarios de los vehículos que han salido y están perdiendo su capital”, dijo Cepeda.

El líder transportador insistió en que seguirán encadenados a sus automotores hasta que la administración municipal responda “Acuerdo no hay es porque no hay soluciones de fondo, siguen defendiendo propiedad privada de las empresas de transporte, ahí no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo porque la ciudad va a seguir igual, con buses viejos, mala prestación del servicio y eso no puede seguir siendo así”.

Por otra parte, sostuvo que “No hay voluntad de nada, no hay solución de fondo, todo es no, no. Se escudan en el estudio, pero sacaron un decreto acomodado y cada vez lo modifican, eso no puede seguir así”.

En documento radicado ante la Alcaldía de Ibagué, los transportadores dieron a conocer 8 puntos fundamentales para levantar la protesta, dos de ellos, casi imposibles de cumplir por parte del municipio, uno es garantizar el pago de los 976 vehículos que prestan el servicio y el otro es cancelar los permisos de operación de los agentes operadores del transporte o creación de la operadora del transporte conformada por los propietarios de vehículos, ósea acabar con las empresas que durante décadas han estado al frente del transporte en la capital del Tolima.

No podemos decirle mentiras a la ciudadanía: secretario de Movilidad

En diálogo con Caracol Radio, Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, sostuvo que la administración municipal, está dando respuestas en términos legales y no puede comprometerse a cosas que son irrealizables.

“Se hicieron los estudios del documento, se entregó una respuesta de manera clara y concreta, en cada punto se manifestó por qué si o por qué no es viables, si ellos no están de acuerdo es respetable. A los ibaguereños hay que decirle que hay toda la voluntad del implementar el SETP”, resaltó Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de la Movilidad.