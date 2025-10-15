Cayó ‘El Monito’ con un revólver en vía pública de Cicuco, Bolívar

Cartagena

En el marco del Plan Cazador, la Policía Nacional en Bolívar, a través de las patrullas de vigilancia y en compañía del grupo de operaciones especiales (GOES), logró la captura de un sujeto de 25 años, conocido con el alias del ‘Monito’, en el barrio Centro de Cicuco.

Durante actividades de patrullaje y control, los uniformados observaron que ‘El Monito’, quien vestía suéter de color rojo y jean azul, adoptó una actitud nerviosa al notar la presencia policial. Al practicarle un registro, se le halló en su poder un arma de fuego tipo revolver, con un cartucho sin percutir en su interior, que portaba en la parte derecha de la cintura.

De manera inmediata, se procedió a la incautación del arma como elemento material probatorio, y se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada. ‘EL Monito’ fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Este operativo se enmarca en las acciones de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, implementando un servicio de policía orientado a las personas y los territorios.

El Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado, declaró: “En lo corrido del año 2025, en el departamento de Bolívar, hemos intensificado los esfuerzos contra el porte ilegal de armas. Hasta la fecha, se han incautado más de 253 armas de fuego y se han capturado a 185 personas por este delito. Estas acciones son parte de la Operación Agamenón, con la que buscamos garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en todo el departamento.”