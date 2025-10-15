Autoridades incautaron 100 kilos de clorhidrato de cocaína en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta

Cúcuta

En el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y la Operación Catatumbo, la Policía Nacional, logró la incautación de más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta.

El estupefaciente era transportado en un vehículo de placa venezolana, donde los uniformados hallaron una caleta oculta en la carrocería y la caja de sonido, utilizada para el camuflaje.

Un hombre identificado como Marcelo Contreras Polentino y quien era el conductor de este vehículo tipo campero, fue capturado por las autoridades.

“Esto es un importante golpe que se le da a las finanzas criminales de esas organizaciones dedicadas al narcotráfico. Fue la incautación de 105 kilogramos de cloridato de cocaína, peso bruto, en una operación de nuestra dirección antinarcóticos. Un vehículo que habría recogido la droga de un laboratorio en el zona rural del municipio de San Cayetano”, explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

“Esta droga tendría la destino hacia la costa caribe colombiana, donde se vendería en el puerto de Amberes, en Bélgica, avaluado en cerca de 5.7 millones de euros”, agregó el oficial.

Los responsables de esta droga trabajarían como outsourcing del ELN.