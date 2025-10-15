Aprobado en último debate de la Cámara proyecto que crea la Universidad del Ministerio Público

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 115 votos a favor y solo 9 en contra, el proyecto de ley que crea la Universidad del Ministerio Público, iniciativa promovida por el Procurador, Gregorio Eljach.

Le puede interesar: A dos debates de ser ley quedó el proyecto que prohibiría las clases antes de las 7:00am en Colombia

Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde continuará su trámite legislativo.

¿Qué propone este nuevo proyecto?

De acuerdo con sus impulsores, la nueva universidad pretende formalizar la formación académica de los funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, personeros municipales), algo que, según ellos, no es posible hoy con el actual Instituto de Estudios del Ministerio Público debido a limitaciones legales para otorgar títulos.

Según el representante liberal José Octavio Cardona, la creación de esta universidad no implicaría un gasto fiscal adicional, pues se utilizarían los recursos e inmuebles ya existentes del Ministerio Público.

Críticas y preocupaciones

Sin embargo, el proyecto ha generado voces críticas. La representante Jennifer Pedraza denunció que el plan podría convertirse en una “bolsa nueva de burocracia” innecesaria.

Además, señaló que el procurador tendría facultades para nombrar al rector, al Consejo Superior o al Consejo Directivo, lo que según ella comprometería la independencia de la institución.

Lea también: Corte aún no decide sobre Reforma Pensional: estudiará recusación contra magistrado Carvajal

“Mientras universidades públicas reales no encuentran recursos, hoy vamos a tener nuevas estructuras innecesarias”, afirmó Pedraza.

¿Qué sigue para que este proyecto sea aprobado como Ley?

El proyecto será discutido en el Senado, donde se prevé que continúen los debates sobre su alcance, estructura y financiamiento.

Cabe descartar que quienes defienden la iniciativa afirman que fortalecerá la profesionalización del Ministerio Público sin costos adicionales al Estado. Sin embargo, los detractores insisten en que puede generar duplicidades institucionales y comprometer la autonomía de la universidad con influencia política.