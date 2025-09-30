A dos debates de ser ley quedó el proyecto que prohibiría las clases antes de las 7:00am en Colombia

Congreso

La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir las clases antes de las 7 de la mañana en todos los centros educativos del país.

“Hemos demostrado en este proyecto cómo afecta a los niños el hecho de levantarse, no a las 7 de la mañana ni a las 6 que supuestamente ingresan, sino a las 4 de la mañana, que es lo que le corresponde a las mamás para arreglarlos, levantarlos, prepararles sus desayunos, todo lo que corresponde al preámbulo de llegar al colegio”, explicó su autor, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón.

El congresista considera que “el colegio no es una guardería y eso es parte de lo que queremos cambiar. Los niños no deben ir al colegio como si fueran una guardería, deben ir al colegio a educarse. Sin embargo, en este proyecto hay una proposición que fue avalada con la posibilidad de que con media hora antes pudieran las madres poderlos dejar al colegio y que eso no era el horario de ingreso al colegio de los menores”.