Alianza en Villavieja impulsa la conservación del Caimán del Magdalena

Neiva

En el departamento del Huila se conserva el único núcleo poblacional del Caimán del Magdalena, localizado en el municipio de Villavieja. En esta zona, donde la piscicultura es una de las principales actividades económicas, un ejemplar de esta especie fue hallado dentro de un área de producción, lo que despertó el interés de la comunidad y de las autoridades ambientales.

Lejos de considerar este hallazgo como un conflicto, las instituciones y la empresa involucrada lo asumieron como una oportunidad para la conservación. Gracias a este hecho, se promovió un acuerdo de colaboración que permitirá estudiar más a fondo la ecología y el comportamiento del Caimán del Magdalena, una especie catalogada como amenazada a nivel mundial.

Según Katherine Arias, de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, expreso que “buscamos unir esfuerzos para proteger al reptil, fortalecer la educación ambiental y demostrar que la producción sostenible puede convivir con la conservación de la fauna silvestre. Además, se pretende generar herramientas que favorezcan la gestión responsable de los recursos naturales”.

Dentro de las acciones acordadas se contempla el traslado del ejemplar hacia el Distrito Regional de Manejo Integrado La Tatacoa, donde será monitoreado para conocer sus patrones de movimiento y uso del hábitat. Este trabajo permitirá identificar posibles corredores ecológicos y abrir nuevas alianzas con otras empresas del sector, promoviendo una convivencia armónica entre la producción acuícola y la vida silvestre.