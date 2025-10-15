Adolescente fue asesinado por otro menor de edad en Cartagena: hay un herido y un capturado
Los hechos se presentaron en medio de una riña en el barrio El Zapatero
Cartagena
La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que un menor de 17 años identificado como Yusepeth Porras Gutiérrez fue asesinado por otro adolescente de la misma edad en el barrio El Zapatero.
Los hechos se habrían registrado en medio de una riña en la calle Los Palos, donde el hoy fallecido fue atacado con arma de fuego. Durante el hecho, otro joven de 17 años resultó con una herida en el brazo, siendo remitido a un centro asistencial, donde se recupera.
La Policía confirmó la aprehensión del presunto homicida, también de 17 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio.
La Inspección técnica fue realizada por unidades del CTI.