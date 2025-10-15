A balazos mataron a joven en una tienda, en Cartagena: minutos antes habría peleado con su homicida

Cartagena

Como Víctor José Fuentes Gamboa, de 26 años, fue identificado el hombre asesinado con arma de fuego en plena vía pública del barrio San Fernando, en el suroccidente de Cartagena.

De acuerdo con la versión entregada por la Policía, el occiso habría tenido una fuerte riña con otro sujeto por motivos que se desconocen. Minutos después, el hombre con quien tuvo el altercado regresó con un arma de fuego y le disparó cuando Víctor se encontraba en la tienda El Paisa, ubicada en el sector La Floresta.

El joven perdió la vida en el lugar de los hechos ante la gravedad de las lesiones, mientras que el homicida logró huir sin poder ser capturado.

El occiso presentaba tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes (2020), hurto agravado (2024) y violencia intrafamiliar (2018).