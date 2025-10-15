60 capturados y 84 riñas atendidas durante el puente festivo en Cartagena

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en Cartagena durante el fin de semana logró la captura de 60 personas, 57 de ellas en flagrancia y tres por orden judicial.

Dentro de capturados figuran 19 por tráfico de estupefacientes, 12 por porte ilegal de armas de fuego, nueve por hurto, cinco por lesiones personales, cuatro por homicidio y 11 por diferentes delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron 11 armas de fuego, 171 armas blancas y más de 2.432 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 452 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como más acciones más recurrentes: portar armas o elementos cortantes con 61 comparendos, portar sustancias prohibidas en espacio público con 38 comparendos e irrespetar a las autoridades de Policía con 21 comparendos.

Durante el puente festivo se recepcionaron 2.045 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 84 fueron por riña, 75 por perturbación de la tranquilidad y 1.747 llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

Durante el puente festivo, se presentaron casos de homicidio en los barrios Olaya Herrera, Campestre, Manuela Vergara de Curi, Daniel Lemaitre, La Candelaria, Castellana, Bicentenario y El Zapatero.

Por otro lado, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades y reducir los compartimientos que afectan la convivencia, en los últimos días se realizaron más 220 actividades preventivas en diferentes sectores de la ciudad, entre las que se destacan reuniones con jóvenes de especial atención y encuentros con líderes en los CAI.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en nuestros sitios turísticos, algo que es fundamental en nuestro trabajo cotidiano. Por eso reiteramos que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para seguir sacando de las calles a todos los actores que afectan la seguridad”, aseguró el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.