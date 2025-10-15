Cartagena

14 proyectos sociales liderados por jóvenes se toman a Cartagena el mes de octubre

Las iniciativas buscan mejorar la convivencia, la salud mental y la apropiación del espacio público en sus comunidades.

En distintos puntos de Cartagena, 40 jóvenes formados en la Escuela de Liderazgo Juvenil S²Cities, liderada por la Fundación Mi Sangre, se preparan para implementar 14 iniciativas de cambio que fortalecerán la convivencia, la salud mental y la apropiación del espacio público en sus comunidades.

Las propuestas abordan desafíos relacionados con la salud mental, la disposición inadecuada de residuos y la apropiación del espacio público, desde enfoques que integran el arte, la cultura, el deporte, la tecnología y la sensibilización ambiental.

Entre ellas se encuentran Transitando mis Emociones, enfocada en salud mental y acompañamiento a jóvenes de la comunidad LGBTQ+; Conexiones Vivas Bicentenario, que promueve la cohesión social y la participación ciudadana a través del urbanismo táctico; Santa Ana Consciente con su Ambiente, que impulsa la sostenibilidad ambiental y la gestión de residuos en el corregimiento de Santa Ana; ECO Colillas, que promueve la conciencia ambiental en Tierra Bomba mediante un prototipo de recolección de colillas y limpieza de playas; Esquinas J, que resignifica espacios juveniles en Olaya Herrera; Abrazarte, que previene el maltrato escolar mediante una aplicación móvil; y Mi Perimetral, Habitar Mejor, Territorio Vivo, Somos Parche 220, MaKabeat Arts, Parche Vital y CTG + Cultura, que fortalecen el sentido de pertenencia, la convivencia y el uso positivo del espacio público desde el arte, el deporte y la acción comunitaria.

En esta fase del proceso, las y los jóvenes presentaron sus iniciativas ante un panel de expertos conformado por representantes del sector público, privado, social y académico entre ellos, la Fundación Grupo Social, Colectivo Traso, el Consejo Gremial de Bolívar, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Cartagena Cómo Vamos, la Secretaría de Planeación Distrital y el IDER, quienes ofrecieron recomendaciones técnicas y estratégicas para fortalecer su impacto antes de la ejecución.

“Hoy estamos viviendo uno de los hitos de la Escuela de S²Cities, en su primera cohorte, que es el panel de asesores. Este es un espacio que pretende fortalecer, a partir de recomendaciones de expertos, las iniciativas que se han venido construyendo en esta escuela, relacionadas con la seguridad del espacio público, la convivencia y la juventud”, expresó Pedro Fajardo, director ejecutivo de la Fundación Mi Sangre.

Desde la institucionalidad, Lilibeth Marín, coordinadora de Juventudes de Cartagena, destacó la relevancia del proceso: “Procesos como S²Cities son esenciales para Cartagena porque acercan la política pública a las realidades de los barrios. Nos permiten conocer a jóvenes que están transformando sus comunidades desde la acción, el liderazgo y la creatividad.”

Desde el sector privado, Liliana Puello, directora ejecutiva de Colectivo TRASO, señaló: “Estamos muy felices con esta colaboración porque nos permite identificar jóvenes con mucho potencial, con ganas de transformar sus territorios, y generar proyectos colectivos que amplíen los impactos y resultados.”

Para Marolys Guerra, participante de la escuela, el proceso fue una oportunidad para aprender haciendo: “Uno de los principales retos fue identificar el problema que más nos movía, entender sus causas y reconocer los modelos mentales que podíamos transformar para construir una iniciativa de cambio real.”

S²Cities es un programa global que busca mejorar la seguridad y el bienestar de los jóvenes en entornos urbanos de ciudades secundarias. En Cartagena, es implementado por la Fundación Mi Sangre en colaboración con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Colectivo de Transformación Social TRASO.

