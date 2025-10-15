10 principales actividades económicas de Venezuela: ¿cuáles se mantienen vigentes hasta la fecha?

Durante los años noventa y ochenta, Venezuela era uno de los países más prósperos de la región Latinoamericana, tanto así, que muchos empresarios e inversionistas, confiaban su dinero y negocios dentro del país, pues en ese momento, las ganancias obtenidas eran grandes.

El territorio bolivariano era reconocido por sus grandes reservas de petróleo y por su empresa PDVSA, entidad dedicada a la extracción, producción y distribución de este recurso tan codiciado en el mundo. Venezuela no solo contaba con este recurso, pues dentro de su economía, se administraban otros insumos que eran de gran ayuda para el crecimiento y calidad de vida de sus ciudadanos.

Si bien en la actualidad el país se encuentra en uno de los puntos más críticos a nivel político, diplomático y económico, sus insumos, en algún momento, fueron de los más cotizados.

10 principales actividades económicas de Venezuela

Venezuela no solo es petróleo y gas, también cuenta con otras actividades que le permitieron gozar de una buena economía en su país:

Minería y extracción de metales.

Agricultura.

Ganadería.

Pesca.

Industria y maquinaria (incluye petroquímica y otros insumos).

Turismo, en especial en una de sus islas más reconocidas: Las Margaritas.

Sector energía.

Sector minero-metalúrgico.

Petróleo.

Plantaciones Forestales.

Pese a estos recursos, hoy en día es difícil saber cómo se encuentra la economía del país, puesto que desde el Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Exteriores, no reportan nada desde hace mucho tiempo. En el caso del BCV, no hay actualizaciones desde julio de este año.

¿Siguen vigentes las exportaciones?

Luego de que comenzará la caída de la economía venezolana, con una inflación descontrolada y una cantidad de ciudadanos saliendo del país y varias sanciones encima, es incierto si aún exportan alguno de estos insumos a otros países.

Según datos que dio a conocer The Observatory of Economics Complexity (OEC), los últimos informes que se tienen de Venezuela en el mercado internacional, datan hasta el 2023. Reportándolo de la siguiente manera:

Comercio Internacional (CI): Puesto 99 de 132 países (ECI: -0.83, 2023)

Puesto 99 de 132 países (ECI: -0.83, 2023) Tecnología (ECI): Puesto 91 de 96 países (ECI: -1.51, 2021)

Puesto 91 de 96 países (ECI: -1.51, 2021) Investigación (ECI): Puesto 108 de 137 países (ECI: -0.76, 2023)

Puesto 108 de 137 países (ECI: -0.76, 2023) Exportaciones de productos: $7,63 MM – Puesto 114 de 226 (2023)

$7,63 MM – Puesto 114 de 226 (2023) Importaciones de productos: $9,98 MM – Puesto 117 de 226 (2023)

$9,98 MM – Puesto 117 de 226 (2023) Exportaciones per cápita: $269 – Puesto 171 de 209 (2023)

$269 – Puesto 171 de 209 (2023) Importaciones per cápita: $353 – Puesto 180 de 209 (2023)

$353 – Puesto 180 de 209 (2023) Crecimiento de exportaciones (2022–2023): 54,9% ($2,7 MM)

Asimismo, detalló como se vieron las exportaciones en Venezuela hasta el último año del que se tiene datos:

Las principales exportaciones de Venezuela son petróleo crudo ($4,05MM).

Coque de petróleo ($552M).

Chatarra ($421M).

Alcoholes acíclicos($418M).

Fertilizantes nitrogenados ($280M).

Teniendo en cuenta que no hay mucha información, la última exportación que se mantuvo con vigencia, fue del petróleo hacia los Estados Unidos en 2023.

