Dispararon más de 16 balas: activista sobre atentado a dos venezolanos en el norte de Bogotá

Bogotá D. C.

Dos activistas venezolanos fueron atacados a tiros en el norte de Bogotá cuando salían de su vivienda en el barrio Cedritos en la localidad de Usaquén. La Defensoría del Pueblo los identificó como Luis Alejando Peche y Yendri Velásquez.

El atentado ocurrió entre el Parque Alcalá y la Autopista Norte, tal como confirmó Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, quien afirmó que los activistas "venían saliendo del edificio donde ellos viven y un carro estaba esperándolos a las afueras propiciando una ráfaga de más de 16 balas contra ellos a unos 100 metros de distancia".

La organización exigió garantías e hizo un llamado al Gobierno nacional y a los organismos multilaterales “a defender la vida de miles de perseguidos políticos venezolanos que habitan no solo en Bogotá, sino en todo el territorio colombiano”.

García indicó que la agresión se presentó muy cerca al Centro de Atención Inmediata (CAI) Contador de la Policía en el barrio de Cedritos. Esto permitió que los uniformados acudieran de inmediato y los activistas fueran trasladados a la Clínica Reina Sofía, también en la localidad de Usaquén, donde se encuentran estables después de recibir atención médica prioritaria.

“Luis Peche tiene heridas de bala en la pierna, en el fémur y en la nalga. Yendri Velázquez es quien está en una situación y una condición compleja; fue operado, entró en una primera operación bastante larga, perdió mucha sangre y lo van a mantener en UCI; en teoría, mañana debe entrar a una segunda operación de cadera”, manifestó la directora de la Fundación Juntos Se Puede.

¿Quiénes son los activistas venezolanos víctimas de un atentado en Bogotá?

García asegura que los ciudadanos venezolanos son perseguidos políticos, quienes tuvieron que salir de su país “buscando protección a su vida, que lamentablemente fue violada hoy”, agregó.

Velásquez, activista LGBTIQ+, trabaja para Amnistía Internacional. Mientras que Peche, es consultor político del movimiento Voluntad Popular.

“Nuestra mayor preocupación es que este atentado pone sobre la mesa un escenario nuevo para la disidencia venezolana: no nos sentimos seguros en Colombia”, denuncia Ana Karina García, quien además señala que la “ola de persecución” inició el pasado 28 de julio, cuando “dos personas fueron amenazadas de forma directa, uno de ellos por personas identificadas como integrantes del Tren de Aragua (...) La amenaza era que, si ellos seguían activando políticamente desde Colombia, se iban a atener a las consecuencias”.

Además, la directora de la organización resalta que, en las últimas semanas, han sido “vigilados” por vehículos con placas venezolanas en los alrededores de la sede de la fundación en la capital del país.

“Este atentado responde a razones políticas”

“Estamos convencidos de que, aunque nos cueste decirlo, este atentado responde a razones políticas y fue articulado con el gobierno venezolano”, agregó.

García insistió en el llamado hecho por la fundación al Gobierno nacional para que haya “transparencia y justicia frente a la investigación de los hechos ocurridos” y que estas personas reciban protección “física y jurídica”.

La Fundación Juntos Se Puede sostiene que “resulta indispensable que se adopten medidas especiales de protección para quienes han sido víctimas de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro”, aludiendo, en adición, al asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile.