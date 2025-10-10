Bogotá

Autoridades investigan posible amenaza contra la Universidad Nacional y piden evitar rumores

La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá realizan seguimiento a mensajes difundidos en redes sobre una supuesta amenaza al campus universitario.

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá | Foto: UNAL

Marcela Santos

Colombia

Tras la circulación de mensajes en redes sociales y reportes en algunos medios sobre una posible amenaza contra la Universidad Nacional de Colombia, las autoridades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá adelantan un monitoreo permanente de la situación.

De acuerdo con la información oficial, “la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá realizan monitoreo a la situación que pueda presentarse y se solicita a las directivas se haga llegar de manera oficial la comunicación o información relacionada con estos hechos, con el fin de mantener una adecuada gestión institucional”.

Llamado a la calma y a no difundir rumores

El Distrito pidió a la ciudadanía no compartir información no verificada que pueda generar alarma o desinformación. “Se avanza en la verificación y seguimiento del caso, priorizando la prevención, el diálogo y la tranquilidad de toda la comunidad educativa”, indicó la Administración.

Asimismo, se reiteró el respaldo a las universidades como espacios de pensamiento libre, crítico y plural, y se recordó que la protesta pacífica y el debate académico son derechos legítimos que deben ejercerse con seguridad y respeto mutuo.

Rechazo a cualquier tipo de amenaza

Finalmente, la Administración Distrital “rechaza enfáticamente cualquier tipo de amenaza que atente contra la seguridad y tranquilidad de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá”, y reafirmó su compromiso con la convivencia pacífica y la garantía de los derechos humanos.

El Distrito aseguró que continuará acompañando a las directivas de la institución y a las autoridades competentes en el desarrollo de las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la convivencia en este centro educativo.

