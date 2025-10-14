Policía capturó a 19 personas e incautó 331 dosis de droga en municipios de Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar durante el puente festivo del 12 de octubre realizó actividades operativas y preventivas con el ánimo de contrarrestar los delitos de impacto que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Precisamente, las acciones desplegadas a través de diferentes estrategias en los municipios de Arjona, Magangué, Regidor, San Jacinto, Mompox, María La Baja, El Carmen de Bolívar, Zambrano y San Fernando, permitieron 19 capturas.

Las detenciones se adelantaron por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, violencia intrafamiliar, hurto, receptacióm, entre otros

Asímismo gracias al despliegue de planes preventivos desarrollados diariamente en las diferentes comunas se logró la incautación de siete armas de fuego, se sacaron de circulación 331 dosis de estupefacientes, se recuperaron tres vehículos que aparecían en el sistema como robados. Además, tres celulares y una pulsera de oro fueron recuperadas.

A la línea de emergencia 123 ingresaron un total de 47 llamadas, destacando entre estas: por motivo de alteración a la tranquilidad pública, por riña, por personas sospechosas y por violencia intrafamiliar.

En la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se registraron 35 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, manifestó:

“Estos resultados son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades, la comunidad y las autoridades territoriales, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los bolivarenses. Seguiremos intensificando los controles y las acciones preventivas para contrarrestar los diferentes hechos delictivos en el departamento en el marco de la estrategia seguros, cercanos y presentes”.