Migrantes venezolanos podrán reclamar su Permiso por Protección Temporal (PPT) en Cartagena

Cartagena

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, realizará del 16 al 18 de octubre, una jornada especial de entrega de Permisos por Protección Temporal (PPT), en las que aproximadamente 600 migrantes venezolanos podrán reclamar su documento en Cartagena de Indias.

La jornada se llevará a cabo en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios (CFSM) de la Regional Caribe, ubicado en la Calle 29D # 20 -18, barrio Pie de la Popa, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El proceso está dirigido a las personas que hayan recibido citación oficial de Migración Colombia mediante mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica.

De manera paralela, los migrantes que ya cuenten con su documento podrán participar en una feria de servicios, organizada junto con la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS), además de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Centro Intégrate del Ministerio de Igualdad y Equidad, y otros aliados como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Aavance y la Fundación Capital, donde se ofrecerá orientación en salud, vacunación, educación, empleo y servicios financieros.

“Con esta jornada buscamos facilitar el acceso de la población migrante venezolana a su Permiso por Protección Temporal, un documento fundamental para garantizar sus derechos y promover su integración en la sociedad colombiana. Esta iniciativa, refleja el compromiso del Gobierno Nacional de avanzar hacia una migración ordenada, segura y con enfoque de inclusión”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

El PPT es un documento clave dentro de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pues garantiza acceso a derechos y facilita la integración socioeconómica.