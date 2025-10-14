Más de 600 docentes y directivos participan en el gran Foro Educativo Departamental de Bolívar

Cartagena

El gobernador Yamil Arana Padauí le apuesta a la educación como la fuerza más poderosa para cambiar el destino de Bolívar. Esa apuesta se materializa con el inicio del gran Foro Educativo Departamental Bolívar 2025, bajo el lema “Bolívar vive la experiencia, vive la educación”, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Cartagena hasta este miércoles 15 de octubre.

Con la participación de más de 600 docentes, directivos, coordinadores y rectores, este evento sin precedentes reúne a toda la familia educativa del Departamento de Bolívar, en un espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva. El foro será transmitido en vivo por streaming, llegando a los 44 municipios del departamento y al resto del país, para que toda Colombia vea cómo Bolívar le apuesta en serio a una educación con calidad, corazón y futuro.

Durante estas dos jornadas, el Gobierno Departamental, en articulación con el Ministerio de Educación Nacional, presentará los avances del Plan Decenal de Educación 2026–2036, una hoja de ruta que orientará los próximos años de política educativa en el territorio, con una visión incluyente, innovadora y profundamente humana.

Así es Bolívar en Educación

El departamento de Bolívar avanza con paso firme hacia la calidad educativa. Hoy cuenta con 1.227 sedes educativas distribuidas en 44 municipios, de los cuales 13 hacen parte de los PDET, donde estudian más de 211.000 niños, niñas y jóvenes guiados por 9.191 docentes que día a día construyen futuro desde sus aulas.

De ellos, el 46% son especialistas, 18% magísteres y 1% doctores, un reflejo del nivel académico y el compromiso docente que caracteriza al magisterio bolivarense. Además, el departamento cuenta con 227 instituciones rurales, 20 etnoeducativas y 115 con programas de media técnica, garantizando una educación pertinente, diversa e incluyente.

Infraestructura y permanencia: bases sólidas para el futuro

Gracias a la gestión del gobernador Yamil Arana, Bolívar ha logrado consolidar una inversión histórica en infraestructura educativa con la construcción y adecuación de 23 megacolegios, de los cuales 9 ya están en funcionamiento, 8 en ejecución y 6 en diseño, beneficiando a más de 19.700 estudiantes y docentes en 21 municipios con una inversión superior a $400.000 millones.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), pieza clave para la permanencia, hoy beneficia a 129.700 estudiantes en 983 sedes educativas, con una cobertura del 61,5%, garantizando que los niños y jóvenes reciban una alimentación balanceada y digna que los motive a seguir aprendiendo.

Calidad educativa

Los resultados de las Pruebas Saber 11 demuestran un crecimiento sostenido: cada vez más instituciones ascienden a las categorías A y B, lo que refleja el esfuerzo conjunto entre maestros, directivos y familias. La Secretaría de Educación Departamental, bajo el liderazgo de Crisjulieth Ramos Gutiérrez, impulsa programas de formación docente continua, fortalecimiento del bilingüismo, proyectos transversales y currículos actualizados que preparan a los estudiantes para un mundo competitivo y globalizado, sin perder su identidad caribe.