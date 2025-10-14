“¡Mamola!“: Gustavo Petro responde a Partidos por supuesta reunión para la reforma de salud

Muchas incógnitas hay sobre la viabilidad de la reunión en Casa de Nariño, que fue citada por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, para discutir la reforma de Salud.

La citación iba dirigida a las “respetadas senadores y senadoras de la Comisión Séptima”, para tener un espacio con el presidente Gustavo Petro y discutir el trámite del proyecto de Ley de Reforma a la Salud.