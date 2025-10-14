Ladrones se llevaron una camioneta en Bogotá: un menor estaba en el vehículo y fue abandonado

Bogotá D.C

Hacía las 8:30 de la noche de este lunes festivo, las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos delincuentes se robaron un vehículo de una vivienda en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá.

Dos delincuentes armados atemorizaron a una familia que se encontraba bajando las maletas de una camioneta Jeep color gris y se robaron el vehículo en cuestión de segundos.

Lo que sorprendió a los delincuentes fue que dentro de la camioneta se encontraba un niño de 5 años. Al percatarse de esto, los ladrones abandonaron el menor en el barrio Samper Mendoza, en el centro de la ciudad, y huyeron.

La familia recuperó al menor, luego de que las autoridades se lo entregarán en el CAI. Sin embargo, el vehículo aún no ha sido recuperado.