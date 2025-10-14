La Policía Metropolitana de Tunja fortalece el trabajo comunitario en la ciudad

El coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que esta propuesta nace como parte del fortalecimiento del componente comunitario de la institución, con el objetivo de fortalecer la seguridad en los barrios de la ciudad.

Para el correcto desarrollo de estos C.I.C se designaron funcionarios, auxiliares y profesionales que prestarán su servicio directamente en las calles, en coordinación con los líderes locales y sus residentes. «Reforzamos el trabajo comunitario a través de la Policía Comunitaria. Ya no permanecen en los cubículos, sino que realizan su labor directamente en los barrios, generando cercanía con la comunidad y resultados positivos» destacó el coronel.

Actualmente estos centros ya se encuentran operando en los barrios: Mirador Escandinavo, La Fuente, El Carmen, Bolívar, San Francisco, Patriotas, El Bosque y Los Muiscas. En estos puntos, los uniformados trabajan junto a líderes comunitarios para recuperar espacios públicos que habían sido afectados por la inseguridad y fomentar la convivencia ciudadana.

«Gracias al apoyo de la ciudadanía hemos logrado resultados concretos en materia preventiva y operativa. Invitamos a los habitantes a vincularse a estos programas para seguir fortaleciendo la seguridad en sus barrios», concluyó el coronel Lemus.

La Policía Metropolitana anunció que continuará instalando nuevos centros en otras zonas urbanas de Tunja, con el objetivo de extender esta estrategia a toda la ciudad antes de finalizar el año.