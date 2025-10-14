La Boquilla tendrá nuevo colegio y millonaria inversión en mejoramiento de cinco sedes educativas

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, regresó junto a su gabinete distrital, al corregimiento de La Boquilla para confirmar ante la comunidad la destinación de $10 mil millones para el mejoramiento integral de la Institución Educativa San Juan Bautista y la compra de lotes para la construcción de un nuevo colegio para la comunidad, los cuales ya están identificados.

Con la intervención inmediata e integral del San Juan Bautista se busca dignificar los espacios de aprendizaje de cientos de estudiantes y fortalecer la educación en el corregimiento, se desarrollará de manera independiente a la construcción del nuevo megacolegio que también se ejecutará en el territorio.

“Hace cinco meses les dijimos que esto se iba a resolver, y hoy estamos cumpliendo. La Plata está y no se va a ir para ningún lado. Los recursos ya están listos para que los niños y jóvenes de La Boquilla tengan un espacio digno mientras se construye su nuevo colegio”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde explicó que se trata de dos procesos paralelos y complementarios: por un lado, la ejecución de las obras de mejoramiento de las sedes del actual colegio San Juan Bautista; y por otro, la construcción de un nuevo colegio para La Boquilla, un proyecto que tomará alrededor de 16 meses y que contará con modernas dotaciones, sala de música, sala de profesores y equipamiento tecnológico para fortalecer el aprendizaje, previa gestión y compra de los lotes en el que será construido, los cuales ya están identificados.

El alcalde Dumek Turbay enfatizó que la decisión de iniciar primero las mejoras en la institución existente responde a la necesidad inmediata de la comunidad educativa, ante los riesgos de colapso y peligros para la integridad física de los estudiantes.

“Frente a la angustia de las familias por las condiciones actuales, decidimos actuar ya. No estamos poniendo en discusión el nuevo colegio; queremos que ese proceso avance con todas las garantías, sin peleas por lotes ni problemas de inundación”, subrayó.

El alcalde destacó además que dentro del presupuesto distrital la educación es una prioridad intocable, y que los recursos para La Boquilla se enmarcan en el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la infraestructura educativa de Cartagena.

“En todos los sectores hay necesidades, pero la educación en La Boquilla está priorizada. Este colegio es fundamental porque representa el presente y el futuro de nuestros hijos”, el alcalde Dumek Turbay.

Los líderes de La Boquilla recibieron con satisfacción el anuncio, destacando que el megacolegio sigue en pie, pero celebrando que, mientras tanto, las mejoras al colegio San Juan Bautista garantizarán condiciones dignas para los estudiantes.

“La idea es edificar un colegio que quede para la educación de nuestros hijos, un colegio que dentro de 30 años siga funcionando”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.

Pavimentación y alcantarillado en conjunto entre Distrito y Gobernación

Durante la misma jornada, el alcalde Dumek Turbay también destacó los avances en materia de infraestructura vial y saneamiento básico para el corregimiento de La Boquilla, especialmente en el sector Bogotá, donde se ejecutarán obras de pavimentación y alcantarillado largamente esperadas por la comunidad.

En articulación con la Gobernación de Bolívar, se confirmó la instalación de 400 metros lineales de alcantarillado que estaban pendientes, compromiso asumido directamente por el gobernador durante una reunión reciente. El diseño técnico de esta intervención está próximo a finalizar y su ejecución superará los $1.000 millones de inversión.

De manera complementaria, dentro de la licitación de $115 mil millones del programa “Vías de la Felicidad”, están incluidos los 450 metros de pavimentación del sector Bogotá, una obra que mejorará la movilidad, el acceso y la calidad de vida de los habitantes de la zona. Según el alcalde Turbay, el contrato de ejecución se firmará la próxima semana, marcando el inicio de una transformación esperada durante años por la comunidad boquillera.

“Estas son obras que le cambian la cara a los barrios, que dignifican la vida de la gente y que demuestran que cuando trabajamos en equipo con la Gobernación, los resultados se sienten en los territorios”, resaltó el mandatario distrital.

Seguridad y convivencia para La Boquilla

La seguridad y la convivencia también fueron temas centrales en el encuentro del alcalde Dumek Turbay Paz con los habitantes de La Boquilla, donde se trazaron acciones conjuntas para fortalecer la tranquilidad y el sentido de protección en el territorio.

El alcalde Dumek Turbay, con respecto a este ámbito, anunció la construcción de la Estación de Policía de la Zona Norte, por parte de la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, junto al Ministerio de Defensa.

La comunidad solicitó apoyo para la creación de un grupo de seguridad comunitaria, integrado por jóvenes del corregimiento que serán capacitados en competencias de vigilancia, escolta, manejo de medios tecnológicos y prevención del delito.

Esta estrategia busca brindar oportunidades laborales y, al mismo tiempo, reforzar la presencia preventiva en los sectores más vulnerables.

Como parte del plan integral, el Distrito adelanta un estudio de seguridad y convivencia en todo el territorio, con el fin de mapear las zonas más críticas y definir la instalación de botones de pánico, alarmas y otros dispositivos tecnológicos, que permitan una respuesta inmediata de la comunidad y las autoridades ante cualquier eventualidad.

La comunidad también le pidió al alcalde Dumek Turbay mejoras en las condiciones de bienestar del personal policial que opera en la zona y en la seguridad y socorro en las playas, incluyendo adecuaciones en el CAI de La Boquilla. Al respecto, Distriseguridad se comprometió con la construcción de dos nuevas garitas de vigilancia y salvavidas, cuya construcción estará a cargo de Edurbe, y entrarán en funcionamiento en diciembre, reforzando así la seguridad en puntos estratégicos del corregimiento y en la zona de playas.

En estas garitas se priorizará la contratación laboral de nativos de La Boquilla en el cuerpo de salvavidas que atenderá las playas del corregimiento en el cuidado de turistas y locales.

“La seguridad no solo depende de la fuerza pública, sino del trabajo en equipo con la comunidad. Queremos que los jóvenes hagan parte activa de este propósito y que La Boquilla sea un territorio seguro, vigilado y con oportunidades”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Fortalecimiento integral del turismo en La Boquilla

El alcalde Dumek Turbay destacó el gran impacto turístico y social que tendrá el Gran Malecón del Mar, desde La Boquilla hasta El Cabrero, por lo que desde ya anunció todo tipo de ayudas para mejorar la prestación de servicios turísticos, por parte de los nativos.

En 15 días, se hará una gran entrega de 80 parasoles, 160 sillas playeras y dos baños portátiles para los carperos de La Boquilla. Y, en aras de capacitar a los nativos en servicio al cliente y bilingüismo, se abrieron 60 cupos educativos para actores de playa, siendo 30 cupos para estudiar inglés en el Colombo Americano y 30 para estudiar Gestión de Servicios Turísticos en la Universidad Rafael Núñez.