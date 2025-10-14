Incendio afectó a Casa Museo de Pescadores y restaurante en La Boquilla: comunidad pide investigar

Cartagena

Un fuerte incendio arrasó en las horas de la madrugada con el reconocido restaurante ‘El Viejo Rodri’ y la Casa Museo Memoria de Pescadores del corregimiento de La Boquilla, zona norte de Cartagena.

Una vez se recibió el llamado de la comunidad, el Cuerpo de Bomberos acudió al lugar, encontrando que las llamas se habían propagado con facilidad en los dos inmuebles por los fuertes vientos.

Las llamas arrasaron con el bohío de palma del restaurante, tres cajas fuertes, parte de una cuatrimoto, un carro de comidas rápidas, lencería, mesas y sillas plásticas.

Por su parte, en la Casa Museo Memoria de Pescadores, se reportaron perdidas de elementos de valor tanto económico como histórico. Cabe recordar que este lugar es un espacio comunitario que exhibe la historia, la cultura y las tradiciones del corregimiento de La Boquilla.

Rodrigo González Burgos, propietario del restaurante, pidió a las autoridades abrir investigación para esclarecer lo ocurrido y denunció que presuntas manos criminales podrían estar implicadas en el origen de la conflagración. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.