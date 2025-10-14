Ibagué celebra los 475 años de historia con una variada agenda cultural

Ibagué

Con una variada programación Ibagué celebrará el cumpleaños 475, habrá artistas locales, nacionales e internacionales y una agenda que se extenderá hasta el próximo 31 de octubre.

Ibagué fue fundada por Andrés López de Galarza, el 14 de octubre de 1550 con el nombre de Villa de San Bonifacio de Ibagué del Valle de las Lanzas, hoy luego de 475 años es una ciudad en desarrollo con una ubicación geográfica estratégica.

Plaza de Bolívar Ibagué

Para hoy 14 de octubre la Capital Musical de Colombia tendrá una jornada especial que reunirá actividades culturales, patrimoniales y artísticas en diferentes puntos de la ciudad.

9:30 de la mañana

Taller de Arqueología Rural

Lugar: Vivero Municipal

Un espacio para descubrir los vestigios y memorias que hacen parte de nuestra historia ancestral.

10:00 de la mañana

Concierto de inauguración de la Plazoleta Darío Echandía

Un emotivo acto musical que marcará la apertura de este nuevo espacio para el arte y la cultura en el corazón de la ciudad.

11:00 de la mañana

Develación de la escultura de Jorge Isaacs

Lugar: Plaza de Bolívar

Un homenaje al legado literario y cultural del autor de ‘María’, símbolo de la identidad artística de nuestra nación.

3:00 de la tarde

Festival de Orquestas

Lugar: Parque Murillo Toro

Una tarde de ritmo y alegría con las mejores agrupaciones tropicales de la ciudad, celebrando la vida y el talento ibaguereño.

6:30 de la tarde

Concierto de Órgano

Lugar: Catedral de Ibagué

Un cierre solemne y majestuoso con la fuerza y espiritualidad de este instrumento emblemático.

En diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró que cada semana durante el mes de octubre se hará la entrega de obras en el marco del cumpleaños “Queremos invitar a los ibaguereños a disfrutar de cada uno de los eventos entre ellos el gran concierto con artistas locales, nacionales e internacionales”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Mauricio Hernández Cala, aseguró que en el marco de esta celebración se tendrá la semana del patrimonio, eventos culturales y artísticos “El gran concierto el 18 de octubre para enviar un mensaje de unidad y de sentido por lo nuestro”.

Ibagué

Concierto gratis por cumpleaños de Ibagué ¿qué artistas estarán? Cartel y horarios

La Alcaldía de Ibagué reveló el cartel de los artistas que estarán en la nómina del Concierto de Cumpleaños, el evento se realizará el sábado 18 de octubre en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Según la administración municipal, las puertas se abrirán a las 1:00 de la tarde, el concierto arrancará a las 3:00 p.m. con una variada programación que reunirá a más de 250 artistas locales, fortaleciendo el apoyo del talento ibaguereño.

En este evento que será gratuito, se tendrán presentaciones de agrupaciones de música andina con la Coral Musical, mariachis, Orquesta Kimbombó, Orquesta Sinfónica de Ibagué, Héctor Tobo, Orquesta sinfónica infantil del colegio Santa Cecilia, así como de artistas locales de los géneros urbanos y rock con Afro Fresh y Dafne Marahuntha respectivamente.

Por cumpleaños de Ibagué habrá concierto gratis

Para el remate para esta fiesta de cumpleaños se presentará Jorge Celedón y Eddy Herrera. Como novedad, el evento contará con un espectacular show de luces que iluminará el cielo ibaguereño.