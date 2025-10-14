Hay que eliminar instituciones como el DPS y el INVIAS: Juan Fernando Cristo
El exministro Juan Fernando Cristo habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre instituciones que no están funcionando en este Gobierno
El exminsitro Juan Fernando Cristo estuvo en la sección Sin Anestesia de La Luciérnaga en donde dio su opinión respecto a varios temas nacionales.
Uno de esos temas fueron los cambios que habría que hacer más adelante con lo que está dejando este Gobierno, a los que Cristo indicó que hay varias instituciones que no le están funcionando a la ciudadanía.
“En doce años, según la norma, los departamentos y municipios pasarán a recibir casi 40 pesos de cien, ahora reciben 25. Nosotros planteamos una ley que permita achicar el Estado colombiano y centrarlo en las regiones. Acá hay un montón del estado de Instituciones del Estado que no le están sirviendo para nada a la gente”, indicó Cristo.
Lo que se debe hacer ahora es lograr que esa ley llegue lo antes posible al Congreso, argumentó el exministro. Con respecto a la ley de competencia indicó que es una discusión sobre el poder y la plata “y ningún gobierno quiere hablar de eso”.
