Hay que eliminar instituciones como el DPS y el INVIAS: Juan Fernando Cristo

El exminsitro Juan Fernando Cristo estuvo en la sección Sin Anestesia de La Luciérnaga en donde dio su opinión respecto a varios temas nacionales.

Uno de esos temas fueron los cambios que habría que hacer más adelante con lo que está dejando este Gobierno, a los que Cristo indicó que hay varias instituciones que no le están funcionando a la ciudadanía.

“En doce años, según la norma, los departamentos y municipios pasarán a recibir casi 40 pesos de cien, ahora reciben 25. Nosotros planteamos una ley que permita achicar el Estado colombiano y centrarlo en las regiones. Acá hay un montón del estado de Instituciones del Estado que no le están sirviendo para nada a la gente”, indicó Cristo.

Lo que se debe hacer ahora es lograr que esa ley llegue lo antes posible al Congreso, argumentó el exministro. Con respecto a la ley de competencia indicó que es una discusión sobre el poder y la plata “y ningún gobierno quiere hablar de eso”.

Vea la entrevista a Juan Fernando Cristo