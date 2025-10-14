Harry Magic presenta en Bogotá su espectáculo internacional “Mystyk”

El 18 de octubre de 2025, el Teatro MBS del Colegio Montessori abrirá sus puertas para disfrutar de una función donde la magia, la fantasía y la tecnología se fusionan en un deslumbrante montaje. “Mystyk” es la nueva puesta en escena del ilusionista colombiano Harry Magic, viaje a lo imposible, una invitación a volver a creer en la fantasía.

“Mystyk” cuenta con efectos especiales, sonido de última generación y pantallas interactivas en escena. Ofrece un formato innovador y artístico, diseñado para sorprender tanto a adultos como a niños. “Queremos que Bogotá viva una experiencia única, un espectáculo de gran formato como pocas veces se ha visto en el país”, expresa Harry.

Harry Magic es un ilusionista colombiano nacido en Bogotá, con proyección internacional. Reconocido por ser un maestro de las grandes ilusiones, ha cautivado al público durante más de una década en diversos escenarios de Latinoamérica y Europa, consolidándose como una de las figuras más destacadas del arte de la ilusión en Colombia y en la región.

Su estilo se caracteriza por la combinación de espectáculos de gran formato, efectos visuales sorprendentes y una puesta en escena innovadora que integra tecnología, sonido profesional y recursos teatrales de alto impacto. Las entradas para “Mystyk” que se realizará el 18 de octubre están disponibles en Atrápalo.com.