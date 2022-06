¿A qué le tiene fobia Greeicy?

Mientras compartía el puente festivo al lado de su esposo —Mike Bahía— la cantante vallecaucana Greeicy decidió grabarlo haciendo algunos trabajos de jardinería, en su nueva casa campestre, a la que se mudaron hace poco, para empezar su vida en familia junto al pequeño Kai.

Pero, al conservar una distancia prudente, tuvo que explicar a sus fanáticos que, aunque le gustaría estar ayudándole no puede acercarse mucho al árbol, porque sufre de tripofobia y la forma de sus vetas le causan incomodidad:

"Yo tengo una fobia que se llama tripofobia, busquen en internet lo que es. Y hay muchas cosas que me generan eso y este árbol (…) Les voy a mostrar y los que tengan tripofobia por favor o véanlo o mándenle a alguien que ustedes sepan que tiene tripofobia (…) Yo no puedo, o sea, es como que me está picando todo solo por verlo".

Fue así como sus más de dos millones de seguidores se enteraron de que tiene un miedo intenso por los orificios pequeños que se encuentran muy cerca entre sí. El mismo día en el que fue tendencia por lo rápido que ha ido recuperando su figura después de dar a luz, en abril.