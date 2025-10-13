Hamás entregará cuatro cuerpos de rehenes, Israel calificó esto como una violación al acuerdo

FOTO: JERUSALÉN, 20/02/2025.-El Ejército de Israel anunció a las 11.47 hora local (9.47 GMT) que los vehículos que cargan con los ataúdes entregados este jueves por Hamás en Gaza, en los que se encuentran los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, ya cruzaron a territorio israelí. "Hace poco, fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) introdujeron los ataúdes de los cuatro rehenes fallecidos a través de la frontera hacia Israel, y están siendo llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense para pasar un proceso de identificación", recogió un comunicado castrense..-EFE/IDF***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / IDF ( EFE )

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron las identidades de los cuatro rehenes cuyos cadáveres devolverán a Israel, a través de la Cruz Roja, este lunes: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

“Las Brigadas Al Qasam entregarán hoy lunes 13 de octubre de 2025 los cuerpos de los prisioneros sionistas”, afirmó el grupo armado, por lo que 24 cadáveres de rehenes siguen aún en Gaza y se desconoce su paradero.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que la Cruz Roja ya se dirige al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde serán trasladados bajo su custodia varios ataúdes de rehenes fallecidos.

🟡According to information received, the Red Cross is on its way to the meeting point in the southern Gaza Strip, where several coffins of deceased hostages will be transferred into their custody.

The IDF is prepared to receive additional coffins of deceased hostages expected to… pic.twitter.com/JPEAE1Yjn9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Guy Illouz, de 26 años, secuestrado en el festival de música Nova; Bipin Joshi, de 24 años, raptado de Alumin; Yossi Sharabi, de 53, secuestrado del kibutz Beeri, y Daniel Peretz, de 22 años, tomado como rehén cerca de la frontera con Gaza.

Mientras que Sharabi, Illouz y Joshi perecieron dentro de Gaza, Peretz murió en el propio ataque de los milicianos gazatíes del 7 de octubre de 2023, según el diario The Times of Israel.

Este periódico apuntó que Sharabi fue asesinado por sus captores, mientras que Illouz murió por las heridas recibidas el 7 de octubre en un hospital gazatí.

El pasado 8 de octubre, la familia de Bipin Joshi autorizó la difusión de un vídeo del joven nepalí que se cree que fue grabado en noviembre de 2023 y en el que se le muestra con un aparente buen estado de salud. Desde entonces, las autoridades israelíes no volvieron a recibir señales de que estuviera vivo.

Según explicó en la noche del domingo un oficial del Ejército israelí, los cadáveres serán entregados a la Cruz Roja, que a su vez los transportará para ponerlos a disposición de las fuerzas armadas.

“El CICR facilitará la transferencia de los restos de los fallecidos, para que sus familiares puedan darles una sepultura digna”, asegura la Cruz Roja.

Dentro de Gaza se celebrará una pequeña ceremonia religiosa por los fallecidos, cuyos ataúdes serán llevados entonces fuera del enclave, envueltos en banderas israelíes.

Finalmente serán trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa (sur de Tel Aviv), donde se procederá a la identificación de los cadáveres y se tratará de determinar las condiciones en las que murieron.

“Es un incumplimiento de los compromisos”

Aunque en Gaza hay un total de 28 cadáveres de cautivos (uno de ellos, el de Hadar Goldin, retenido por Hamás desde 2014), las autoridades israelíes ya estaban al tanto de que el grupo islamista no ha logrado recuperar todos los cuerpos.

Por ello, ya en las negociaciones del actual alto el fuego las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los cadáveres que Hamás no entregara este lunes.

Sin embargo, el ministro de defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que “la tarea urgente a la que ahora estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos” y, ante esto, calificó la entrega de solo cuatro cuerpos como un incumplimiento.

“El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso u omisión intencional será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”, explicó Katz.