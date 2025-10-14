En el 2025 se han impuesto más de 17 mil comparendos en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Movilidad entregó el balance de los operativos que se realizaron durante el puente festivo en la capital tolimense, actividades que hacen parte de las acciones de control y prevención vial.

En diálogo con Caracol Radio, Giovanny Posada Toro, director operativo de la Secretaría de Movilidad, afirmó que durante las jornadas se impusieron 127 comparendos, de los cuales 10 correspondieron a conductores en estado de embriaguez.

Las demás infracciones se relacionaron con conducir sin portar la licencia de conducción, motociclistas sin elementos reflectivos, abandono de vehículos en vía pública, transporte ilegal, entre otras conductas contrarias a las normas de tránsito.

“En materia de siniestralidad, se registraron 17 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 28 personas lesionadas”, precisó el funcionario.

Finalmente, Posada reiteró el llamado a todos los actores viales para respetar las normas de tránsito y proteger la vida. La seguridad vial es una responsabilidad compartida.

En lo que va del año, se han impuesto aproximadamente 17.300 comparendos en general en la ciudad, reflejando la actividad permanente de las autoridades por garantizar la seguridad en las vías.