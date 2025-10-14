El Pulso del Fútbol, 14 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿La Sub-20 tiene pinta de campeona? 44:17 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Selección Colombia / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de Brasil en un partido amistoso frente a Japón. César dijo: “Brasil perdió ante Japón, Ancelotti dijo que tiene que aprender de los errores que le dejó este partido. Fíjese lo peligroso que es meter tantos jugadores nuevos a debutar, así sea en un amistoso”. Sobre el tema Steven agregó: “Oiga sí, que vergüenza, a los 30 minutos le estaba ganado 2-0. Creo que hay responsabilidad del técnico, porque la salida de Vinicius complicó el partido, se le vino encima Japón”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Youtube