El Pulso del Fútbol, 14 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol debate la posible formación de la Selección Colombia para el partido contra Canadá.

Selección Colombia / Getty Images

Juan Cedeño

¿La Sub-20 tiene pinta de campeona?

44:17

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de Brasil en un partido amistoso frente a Japón. César dijo: “Brasil perdió ante Japón, Ancelotti dijo que tiene que aprender de los errores que le dejó este partido. Fíjese lo peligroso que es meter tantos jugadores nuevos a debutar, así sea en un amistoso”. Sobre el tema Steven agregó: “Oiga sí, que vergüenza, a los 30 minutos le estaba ganado 2-0. Creo que hay responsabilidad del técnico, porque la salida de Vinicius complicó el partido, se le vino encima Japón”.

No olvide escuchar el audio del programa.

