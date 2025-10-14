El G50 inició la intervención paisajística de la glorieta de la Calle 19 de Ibagué

Ibagué

En el marco de la conmemoración de los 475 años de fundación de Ibagué, el G50, grupo de empresarios locales comprometidos con el desarrollo de la ciudad, como regalo a Ibagué inició la intervención paisajística de la glorieta de la Calle 19, uno de los puntos más emblemáticos y transitados de la capital tolimense.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa Johana Aranda, miembros del G50 y representantes de diversas empresas privadas que se unieron a esta iniciativa ciudadana. Durante la jornada se presentó el render del proyecto, que transformará la glorieta con un nuevo diseño paisajístico, la revitalización del entorno de la locomotora —ícono patrimonial de la ciudad— y la siembra de árboles que simbolizan el compromiso con una Ibagué más verde y sostenible.

“Esta actividad pretende sembrar esperanza en los ciudadanos de Ibagué, pretende que más ciudadanos se contagien de apropiarse de un pedacito de la ciudad ponerlo bonito y sentirnos orgullosos. Esperamos que cuando los ciudadanos pasen por esta glorieta se inspiren y puedan sumarle a la ciudad con acciones concretas”, aseguró Juliana Arbeláez, gerente de desarrollo de Infinito Urbano.

Por su parte, Deibit Lozano, representante de la empresa Internacional de Eléctricos, sostuvo que “Yo considero que esto para todos los ciudadanos es la forma de tomar sentido de pertenencia por nuestra ciudad, salirnos de la crítica y entrar a las acciones para dar nuestro aporte para que nuestra sea la mejor de Colombia”.

Finalmente, Laura Sierra, presentó los detalles del proyecto y explicó cómo se desarrollará la intervención, resaltando el enfoque en el paisajismo urbano, la integración con el patrimonio histórico y la recuperación del espacio público.

Render del proyecto de la Glorieta de la calle 19 de Ibagué Ampliar

Durante el acto, la alcaldesa, Johana Aranda, agradeció al G50 por este gesto de amor hacia Ibagué y participó junto a los empresarios en un acto simbólico de siembra de árboles, reafirmando el compromiso conjunto por el cuidado del ambiente y el bienestar de la ciudad.

“Ustedes serán ejemplo e inspiración para muchos que están muy cómodos criticando y señalando la ciudad, pero que hoy ustedes han demostrado que la crítica tiene que quedar a un lado y que tienen que ser las propuestas lo que permitan demostrar que tenemos en el corazón por Ibagué”, resaltó la alcaldesa de Ibagué.

¿Qué es el G50?

“El G50 nació con el propósito de impulsar distintos proyectos, entre ellos algunos que embellezcan y mejoren nuestra ciudad. Hoy celebramos el cumpleaños de Ibagué con un regalo colectivo, fruto del trabajo conjunto entre empresarios y ciudadanos que creen en una ciudad más amable y sostenible. Este regalo es solo el inicio de muchas más iniciativas que seguirán fortaleciendo el sentido de pertenencia y la belleza de nuestra ciudad”, afirmó Diego Jiménez, presidente de la Junta Directiva del G50.