Precio del dólar en Venezuela HOY 14 de octubre de 2025: así comienza esta semana, según el BCV

En los últimos años, la economía de Venezuela ha dejado de depender de la exportación de petróleo, su principal fuente de ingresos, para centrarse en otros sectores como la agricultura, la minería o las telecomunicaciones o los servicios financieros.

Según explica el Banco Central de Venezuela, el país ha tenido un incremento del 6,65% en este aspecto durante el segundo semestre de 2025 en comparación al mismo período de 2024. Pese a ello, el bolívar sigue cediendo terreno en su cotización frente a otras divisas, incluyendo el dólar.

A diferencia de otros países como Colombia, donde el precio del dólar ha experimentado un debilitamiento debido a las recientes medidas tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, en Venezuela ha ido aumentando su valor a lo largo del año por cuenta de las sanciones emitidas desde el gobierno de Donald Trump, lo que ha dificultado la exportación de petróleo hacia esta nación o a la Unión Europea.

Para evadir este tipo de sanciones, el gobierno venezolano ha acudido a otros países como China o Rusia. Sin embargo, los barriles del crudo se han vendido a una cifra más baja en comparación a Estados Unidos y Europa. Esto además ha dificultado la llegada de dólares al mercado oficial, por lo que algunos ciudadanos buscan comprarlos desde el mercado paralelo para resguardarse ante la constante depreciación del bolívar.

Esta circunstancia hace que el bolívar esté catalogada dentro de las monedas más devaluadas del mundo, tal como sucede con otras como la libra del Líbano, el rial de Irán o el dong de Vietnam.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este 14 de octubre de 2025

De acuerdo a su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señala que un dólar equivale a 197,2456 bolívares para este martes 14 de octubre de 2025. Este valor representa un nuevo incremento con respecto a la cifra reportada el día anterior (195,24 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer los precios correspondientes a las demás divisas que se manejan en territorio venezolano. Estas son:

Euro: 228,09086692 bolívares

228,09086692 bolívares Yuan chino: 27,65836079 bolívares

27,65836079 bolívares Lira turca: 4,72053340 bolívares

4,72053340 bolívares Rublo ruso: 2,45333094 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este martes 14 de octubre de 2025

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las casas de cambio en el interior del país para quienes deseen hacer transacciones en dólares. Estos son:

BBVA Provincial: 197,5914 bolívares por compra y 198 bolívares por venta.

197,5914 bolívares por compra y 198 bolívares por venta. Banco Mercantil: 197,7028 bolívares por compra y 197,7203 bolívares por venta.

197,7028 bolívares por compra y 197,7203 bolívares por venta. Banesco: 194,4917 bolívares por compra y 199,1226 bolívares por venta.

194,4917 bolívares por compra y 199,1226 bolívares por venta. Banco Plaza: 195,3389 bolívares por compra y 197,0363 bolívares por venta.

195,3389 bolívares por compra y 197,0363 bolívares por venta. Banplus: 195,2128 bolívares por compra.

195,2128 bolívares por compra. Otras Instituciones: 197,5730 bolívares por compra y 198,4202 bolívares por venta.

Es importante señalar que actualmente el dólar se cotiza por encima del valor de un salario mínimo de Venezuela, el cual es de 160 bolívares tomando en cuenta los bonos que entrega el Gobierno, tras superar esta cifra el pasado 15 de septiembre.