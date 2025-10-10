En Caldas un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura muere en medio de un atraco

Manizales

En medio de un hurto a un restaurante sobre la carretera Manizales - Pereira, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, Álvaro Restrepo Vallejo, fue víctima de un intercambio de disparos.

Lina María Salazar, secretaria (E) de Gobierno de Caldas, indica que uno de los presuntos delincuentes ha sido capturado por la policía.

“El hecho ocurrió en un restaurante en jurisdicción de Chinchiná (Caldas), el magistrado estaba con su familia en ese sitio cuando ingresaron unos delincuentes a hurtar el establecimiento, en el sitio también estaba una persona con su esquema de seguridad de la UNP, quienes reaccionaron con sus armas de dotación y hubo un intercambio de disparos con los presuntos ladrones y uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien murió minutos después”.

Información preliminar del hecho

Según información oficial, el magistrado estaba en esta región del país adelantando unas diligencias relacionadas con el funeral de su padre.

La Secretaria (E) de Gobierno de Caldas, destaca el rápido actuar de la policía, quienes escucharon los disparos y llegaron pronto al lugar capturando a uno de los presuntos atracadores, quien tiene antecedentes por hurto.

El magistrado fue trasladado a un centro asistencial donde perdió la vida por la gravedad de las heridas y hasta el momento se desconoce el estado de salud de las demás personas que se encontraban en el restaurante.

Reacción del Consejo Superior de la Judicatura

A través de un comunicado, el órgano vigilante de la rama judicial se pronunció en su cuenta de X lamentando el fallecimiento del magistrado Restrepo Valencia, resaltando su dedicación al servicio público.

Además, hacen un llamado a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos.

Comunicado oficial de la Judicatura

A través de un comunicado de prensa, el alto tribunal destacó la carrera como jurista del magistrado y sus actuaciones en diferentes puntos del territorio colombiano.

“El Consejo Superior de la Judicatura lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Álvaro Restrepo Valencia, consejero seccional de la Judicatura de Cundinamarca - Amazonas, ocurrido en la vía que comunica los municipios de Pereira y Manizales.

El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado.

El Consejo Superior de la Judicatura expresa su más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de la Judicatura, y hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos.

En nombre de toda la Rama Judicial, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del doctor Álvaro Restrepo Valencia y por el consuelo de sus seres queridos".