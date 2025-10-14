De servicio: Cortes de luz del 14 al 17 de octubre en Santander

Bucaramanga

La Electrificadora de Santander anunció cortes del servicio de energía en diferentes municipios de santander, del 14 al 18 de octubre, por trabajos de mantenimento en la insfraestructura de la red eléctrica.

Cortes de luz que se efecturán durante esta semana:

Martes 14 de octubre

San Gil: De 7:00 a.m a 5:00 p.m, barrio El Vergel sectores de las carreras 9 y 10 con calles 20a, 21 y 21a.

San Pablo: De 7:00 a.m a 4:00 p.m, Urbanización El Bosque sectores de la carrera 20 con calle 12.

San Vicente de Chucurí: De 8:00 a.m a 5:00 p.m, casco urbano sectores de la carrera 24 con calles 15a y 15b.

Piedecuesta: 8:00 a.m a 5:00 p.m, urbanización Paysandú.

Floridablanca: 2:00 p.m a 4:00 p.m, barrio La Ronda sectores de las carreras 37a, 38 y 38a con calles 104 y 204.

Miércoles 15 de octubre:

Girón: 7:30 a.m a 12:00 p.m, urbanizaciones Ciudadela Comfenalco y Morada San Juan.

Jueves 16 de octubre:

Villanueva: 7:00 a.m a 5:00 p.m, barrios Monserrate, Pueblo Nuevo, La Gruta y algunos sectores de la vereda Carrizal.

San Alberto: 7:00 a.m a 10:00 a.m, casco urbano sectores de la carreras 5,6 y 6A con calles 4N, 5N.

Viernes 17 de octubre

Floridablanca: 9:00 a.m a 11:30 a.m, barrio Altamira sectores de las calles 6a, 7, 7a con carreras 13.14 y 15.

San Alberto: 7:30 a.m a 10:00 a.m, casco urbano sectores de las calles 4N Y 5N con carreras 1A, 1B, 1C y 1D.

Puerto Wilches: 7:30 a.m a 4:30 p.m, algunos sectores de las veredas Carpintero y Badillo.

San Gil: 7:30 a.m a 10:00 a.m, barrio Ragonessi sectores de las calles 4a y 5 con carreras 7 y 8.























































