‘Tigre’ Castillo arremete contra Steven Arce: “nos tenemos que ver en algún eventico”

Jairo Castillo, más conocido como ‘El Tigre’ Castillo, fue delantero centro entre 1994 y 2015 y jugó en clubes como América de Cali, Godoy Cruz, Defensor, Atlético Bucaramanga, Real Valladolid, Querétaro, Millonarios, Atlético Tucumán, Independiente de Avellaneda, entre otros.

El tumaqueño de 47 años cuenta en su palmarés con la única Copa América de la Selección Colombia, de 2001, dos Ligas Colombianas, conseguidas con América de Cali y una de Uruguay, durante su paso por ‘Los Tuertos’.

La polémica de Castillo con El Vbar de Caracol Radio

El Vbar de Caracol Radio es un programa que se transmite de lunes a viernes desde las 2:00 pm a través de la emisora 100.9, en Bogotá.

El medio lo contactó para realizarle una entrevista al aire, aunque la respuesta del exfutbolista lo impidió tras responder:

“Yo estoy cobrando por dar entrevistas”, afirmó.

Este audio fue revelado por El Vbar de Caracol, a través de la cuenta oficial en ‘X’, como se refleja en la siguiente publicación oficial:

Esto generó rechazo en ‘El Tigre’, que por medio de su cuenta oficial de Instagram subió una historia refiriéndose al tema con un tono amenazante, y manifestó:

“Ni Petro me puso a correr como me puso a correr Arce. ¿Te enojaste porque te cobré? ¿por qué te enojás?“, inició Jairo.

“A los que son amigos, a esos no les cobro. Preguntale a Dinas. O ¿vos por tu trabo cobras o no cobras?“, dijo.

Luego, Castillo se colocó en el nivel de grandes leyendas de la Selección Colombia como lo son ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla, y agregó:

“Vamos a ver si hubiera sido Carlos Alberto (Valderrama) o Faustino Hernán (Asprilla) si hubiera subido el audio”, aseguró.

Finalmente, Jairo Castillo envió una advertencia al periodista deportivo de Caracol Radio y Diario As:

“Ahí nos tenemos que ver mi hermano. En alguna cancha o en algún eventico por ahí, ¿'oyó?, saludos”, finalizó en tono sarcástico.

Las declaraciones completas de la historia que fue publicada en Instagram, pero posteriormente eliminadas por Castillo.