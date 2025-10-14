Criss & Ronny están listos para encender las Fiestas de Noviembre con Suena Buscapié

Cartagena

Criss & Ronny como uno de los artistas más importantes de Cartagena, deciden para estas fiestas de noviembre 2025, rendirle homenaje a una de las canciones más icónicas de nuestras festividades #ElBuscapié.

Dando la bienvenida a la temporada mas importante del año en Cartagena, Criss & Ronny lanzan oficialmente #SuenaBuscapié, una canción digna para gozar, disfrutar y bailar en las fiestas de noviembre, producida musicalmente por Dj Dever, escrita por el maestro Hugo Bustillo de la mano de Criss & Ronny y Dj Dever.

#SuenaBuscapié promete ser el himno oficial de las fiestas de la independencia de Cartagena #LaFiestaQueNosUne.

Actualmente cuenta con su video realizado bajo la dirección de Jessen Gómez y filmado en el marco del evento de Criss & Ronny #BailaPaLaCalle en el barrio El Bosque en Cartagena.

‘’Nos sentimos super felices, ya que nos sentimos honrados al hacer un tema tan icónico para Cartagena, hacer esta versión que quedara con la misma energía y fuerza fue el reto, pero sentimos que lo logramos, a nuestros seguidores les damos las gracias y le decimos que oficialmente se vienen las fiestas de noviembre y los carnavales de barranquilla y esta será su canción favorita’’- Criss & Ronny

Criss & Ronny siguen trabajando para brindarle a su público música inolvidable, ‘’Tus mellitos favoritos’’ hoy por hoy se proyectan a lanzar a futuro una canción que fue resultado de una de las colaboraciones más grandes de su carrera y una canción de cierre de año con la cual garantizan que será del agrado de todo su público.