Coro Agnusingers representará a Cartagena en Festival Internacional en el Centro del Mundo

Cartagena

Esta destacada participación será posible gracias a la Convocatoria de Circulación Nacional e Internacional organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC, en el marco de su apuesta por la proyección de los talentos artísticos y culturales locales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La agrupación, conformada por niños y jóvenes entre los 7 y 20 años, estudiantes de técnica vocal de la Academia de Música Splendor, bajo la dirección del maestro Juan Carlos Arnedo Martínez, fue una de las ganadoras de esa convocatoria y presentará un repertorio que abarca géneros afro/góspel, obras corales de alto nivel y piezas del folclor colombiano con especial énfasis en el Caribe.

Durante el festival, ofrecerá conciertos en escenarios de gran prestigio como el Museo Nacional de Ecuador, el Centro Cultural Metropolitano, la Iglesia de la Compañía y el Teatro México, entre otros.

Estos logros artísticos son muestra del compromiso de la administración del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, con la internacionalización de los procesos artísticos y culturales, en el marco de la recuperación del brillo y esplendor de la ciudad en diferentes frentes.

“Respaldar este tipo de iniciativas significa fortalecer la identidad cultural de nuestra ciudad y proyectar el talento local al mundo”, dijo la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, al tiempo que exaltó al coro Agnusingers como un ejemplo de disciplina, perseverancia y talento. “Nos llena de alegría ver cómo el proceso formativo que han construido en los barrios populares de Cartagena hoy trasciende fronteras y demuestra que nuestra ciudad es semillero de grandes artistas”, precisó.

Por su parte, Juan Carlos Arnedo Martínez, director del coro, agradeció el respaldo institucional y destacó lo que significa este reto para sus integrantes: “esta oportunidad significa un paso decisivo en nuestra proyección artística y personal. Representa la posibilidad de mostrar el talento que se ha cultivado con disciplina y pasión en Cartagena, llevándolo a nuevos escenarios donde podamos compartir nuestra identidad cultural, aprender de otras experiencias y dejar en alto el nombre de nuestra ciudad. Agradecemos a la Alcaldía Mayor y al IPCC por creer en nuestro proceso y darnos la oportunidad de mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer”, manifestó.

Desde su creación en 2017, el coro ha representado a Cartagena en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una de las agrupaciones corales infantiles y juveniles más destacadas del Caribe colombiano. Con su participación en este festival, Agnusingers reafirma su papel como embajador cultural de la ciudad y como referente del movimiento coral en la región.