Busetas de la ruta Nuevo Bosque – Calamares llegarán a Ciudadela La Paz desde este miércoles

Con el objetivo de optimizar la cobertura, cumplir con las necesidades de las comunidades y mejorar la conectividad entre los barrios del suroccidente de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informa a la ciudadanía que a partir de este miércoles, 15 de octubre de 2025, se reestructura la ruta de transporte público colectivo Nuevo Bosque – Los Calamares.

La medida, que se legalizó mediante el Decreto 2121 del 08 de octubre de 2025, busca ajustar el recorrido a las actuales necesidades de movilidad de los usuarios, especialmente, en la comunidad de Ciudadela La Paz , garantizando una mejor frecuencia de paso y una mayor eficiencia en los trayectos entre sectores residenciales, educativos y comerciales de la zona.

Actualmente esta ruta cuenta con 23 buses que se despachan diariamente cada 10 minutos desde las 4:00 am hasta las 7:00 p.m. y hacen el siguiente recorrido: Bomba Terpel Aguas Prietas- La Sevillana- Villa de Aranjuez- Parque de Bolívar- Torres Bicentenario- Flor del Campo- Colombiatón- Ciudadela La Paz- Villa Rosita- Bomba El Gallo- Bomba El Amparo- Transversal 54- Los Calamares- La Campiña- Nuevo Bosque- Chile- Avenida Crisanto Luque- Marbella- Puente Romero Aguirre- Canapote- Torices .

Con este recorrido se beneficiarán más de 200 mil usuarios que pagarán un valor de $3.600 por pasaje .

El DATT, invita a los usuarios a utilizar transporte público colectivo y a planificar sus desplazamientos con anticipación durante los primeros días de implementación.

“Esta reestructuración hace parte del proceso continuo de mejora del transporte público, con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente, accesible y acorde con las dinámicas de la ciudad”, señaló José Ricaurte, Director del DATT.