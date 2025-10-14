Tunja

Boyacá impulsa la revolución digital en la construcción con BIMPULSA 2025

Camacol Boyacá y Casanare, junto a la Cámara de Comercio de Sogamoso, lanzan BIMPULSA Boyacá 2025, un evento que promueve la innovación y el uso de la metodología BIM para transformar y modernizar el sector constructor regional.

COMUNICADO CAMACOL

COMUNICADO CAMACOL

Camacol Boyacá y Casanare, junto con la Cámara de Comercio de Sogamoso, NASKA Digital y el Clúster de Construcción de Sugamuxi, realizarán este 15 de octubre el evento BIMPULSA Boyacá 2025 – Innovación y Productividad para la Construcción, un encuentro que busca impulsar la transformación digital del sector y fortalecer la competitividad regional mediante la implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling).

COMUNICADO CAMACOL

El evento reunirá a empresarios, profesionales e instituciones para compartir experiencias, casos de éxito y estrategias en innovación y sostenibilidad. «...Con BIMPULSA Boyacá 2025 buscamos inspirar a las empresas del sector a incorporar la innovación como motor de productividad y sostenibilidad...», señaló Ochoa Jiménez, gerente regional de Camacol Boyacá y Casanare. Además, se desarrollarán espacios de diálogo y relacionamiento orientados a consolidar alianzas que impulsen la modernización del sector constructor en la región.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad