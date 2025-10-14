Boyacá impulsa la revolución digital en la construcción con BIMPULSA 2025

Camacol Boyacá y Casanare, junto con la Cámara de Comercio de Sogamoso, NASKA Digital y el Clúster de Construcción de Sugamuxi, realizarán este 15 de octubre el evento BIMPULSA Boyacá 2025 – Innovación y Productividad para la Construcción, un encuentro que busca impulsar la transformación digital del sector y fortalecer la competitividad regional mediante la implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling).

El evento reunirá a empresarios, profesionales e instituciones para compartir experiencias, casos de éxito y estrategias en innovación y sostenibilidad. «...Con BIMPULSA Boyacá 2025 buscamos inspirar a las empresas del sector a incorporar la innovación como motor de productividad y sostenibilidad...», señaló Ochoa Jiménez, gerente regional de Camacol Boyacá y Casanare. Además, se desarrollarán espacios de diálogo y relacionamiento orientados a consolidar alianzas que impulsen la modernización del sector constructor en la región.