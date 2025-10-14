Banda Los Borrachos inspira a artistas huilenses a unirse al Encuentro Departamental de Cultura

Neiva

La reconocida Corporación Folclórica y Musical Banda Los Borrachos, del municipio de La Plata, hizo un llamado a todos los artistas y gestores culturales del departamento a inscribirse en el XII Encuentro Departamental de Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura del Huila. El plazo de inscripción vence este martes 14 de octubre al mediodía, y la convocatoria está abierta a participantes de todos los municipios del Huila.

Miguel Hernán Fajardo Bonilla, vicepresidente de la agrupación, expresó que “este encuentro representa “una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestra huilensidad, para brillar con el arte que nace del corazón de nuestras comunidades. Además, destacó que el certamen se convierte en un espacio donde los artistas pueden compartir experiencias, fortalecer sus proyectos y contribuir al fortalecimiento cultural del departamento”.

La Banda Los Borrachos, con una trayectoria de más de seis décadas, ha sido embajadora del folclor huilense dentro y fuera del país. En la versión 2023 del Encuentro Departamental, fueron galardonados en la categoría de chirimías, logro que les permitió viajar a Barcelona, España, gracias al apoyo de la Gobernación del Huila. También han representado al país en escenarios de gran prestigio como el Teatro Colón y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, y en eventos culturales de Cartagena y Pasto.

La agrupación se prepara ahora para participar en la fase subregional del encuentro, que se realizará el 23 de octubre en el municipio de Paicol. Asimismo, fueron invitados a presentarse en el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, el próximo 4 de enero de 2026. Finalmente, invitan a los interesados a registrarse en el portal oficial de la Secretaría de Cultura del Huila.