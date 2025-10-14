Aumentan los intentos de suicidio en Neiva, en lo corrido del año se registran 129 casos

Neiva

La salud mental es un estado de bienestar que toda persona necesita y debe cuidar. En la ciudad de Neiva, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, a la semana epidemiológica se registran 129 casos de intentos de suicidio. De estos, la mayor prevalencia corresponde al sexo femenino, especialmente en edades que abarcan desde la infancia hasta la adultez. Las principales causas están relacionadas con conflictos de pareja y problemas familiares.

De acuerdo con la doctora Catalina, de los 129 casos reportados, la población infantil y juvenil, entre los 7 y 17 años, es la que más aporta a estas alarmantes cifras. Lamentablemente, 11 de estos casos terminaron en suicidios consumados. Aunque los intentos se presentan con más frecuencia en mujeres, las muertes por esta causa prevalecen entre los hombres adultos. Este fenómeno también afecta a adultos mayores, quienes en muchos casos enfrentan situaciones de soledad y aislamiento.

Katherine Bonilla, se salud municipal. explicó que “los estudios realizados muestran una estrecha relación entre los problemas familiares, el abandono y la falta de acompañamiento emocional con los casos de depresión y conductas suicidas. En el caso de los adultos mayores, el distanciamiento con sus seres queridos y la carencia de redes de apoyo agravan su estado emocional. Por ello, insistió en que la salud mental debe ser una prioridad y un tema de conversación constante en todos los hogares”.

Finalmente, la Secretaría de Salud de Neiva recordó a la ciudadanía que cuidar la salud mental es cuidar la vida. Para brindar atención inmediata, el municipio dispone de la línea “Vida y Esperanza”, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los ciudadanos pueden comunicarse a través del número telefónico o por WhatsApp al 318 222 1777, donde un equipo de psicólogos está disponible para orientar y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles o detecten señales de alarma en su entorno.