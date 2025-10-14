Artista de champeta ‘Papoman’ fue víctima de atraco en el sur de Cartagena: así ocurrió

Cartagena

Cuando se encontraba cambiando el aceite de su vehículo en un establecimiento ubicado en el sector de Mi Vaquita, sur de Cartagena, el artista de champeta ‘Papoman’ fue víctima de atraco.

De acuerdo con la versión entregada por el cantante a través de su cuenta oficial de Instagram, un joven llegó al negocio y de un momento a otro, sacó un arma de fuego y lo amenazó para que le entregara algunas de sus pertenencias.

“Me acaban de atracar aquí en el cambiadero de aceite. Llega el pelao, a ese muchacho yo lo saco, y cuando veo, el tipo enseguida saca el revólver y me apunta. A mí se me va el pulso y me quito mi anillo de matrimonio, el celular”, contó.

En el momento del asalto, el artista logró decirle al delincuente que él era ‘Papoman’. Acto seguido, el supuesto asaltante soltó el teléfono celular y emprendió la huida con rumbo desconocido.

“A mí me habían encañonado tres veces, pero cuando me identifico me devuelven mis cosas. Esta vez se me llevó el anillo y otro accesorio. Ojalá cambien”, expresó.

‘Papoman’ aprovechó el momento para enviarle un mensaje a los jóvenes de Cartagena: “Ojo muchachos, pídanle a Dios y dejen de estar haciendo cosas malas. En la Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere, y que todo lo que el hombre sembrare, eso recoger”, puntualizó.