Ahorro para fin de año: cómo planear gastos desde octubre sin endeudarse
Use la regla 50/30/20 para planificar sus gastos y llegar a fin de año con buen ahorro
Para planear los gastos de fin de año sin endeudarse, puede empezar desde este mes de octubre creando un presupuesto detallado de todos sus ingresos y gastos, dándole prioridad a las necesidades básicas. Luego, empiece a ahorrar de forma constante, ya sea destinando un porcentaje de sus ingresos o automatizando transferencias bancarias.
Finalmente, planifique y compre con antelación los regalos, busque alternativas como presentes caseros y evite compras impulsivas aplicando la regla de los siete días para gastos no esenciales.
- Hacer un presupuesto y conocer su situación financiera
Sume sus ingresos: Anote todo su dinero recurrente como sueldos, trabajos extra, etc, para saber con cuánto presupuesto cuenta.
Analice sus gastos fijos: Identifique sus gastos no negociables como alquiler, servicios, comida y deudas.
Calcule su dinero discrecional: La cantidad restante es el fondo que puede usar para los gastos de fin de año, como regalos y salidas.
- Empiece a ahorrar desde octubre
Asigne un porcentaje de sus ingresos: Aplique la regla 50-30-20, destinando un 20% de sus ingresos al ahorro.
Automatice sus ahorros: Configure transferencias automáticas a una cuenta de ahorros para asegurarse de apartar dinero de forma consistente y evitar la tentación de gastarlo.
Guarde el dinero en un lugar seguro: Si prefiere no usar una cuenta, guarde el dinero en una alcancía o una caja fuerte, lejos de su billetera habitual.
- Planifique sus compras y evite gastos impulsivos
Compre con anticipación: Extienda sus compras a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre para no concentrar un gran desembolso a fin de año.
Limite el gasto en regalos: Decida de antemano cuánto va a gastar en regalos y considere alternativas como hacerlos usted mismo o reciclar decoraciones y regalos del año anterior.
Aplica la regla de los 7 días: Si quiere comprar algo no esencial, espere una semana. Esto le ayudará a reducir las compras impulsivas y a evaluar si realmente lo necesita.
- Reduzca gastos y use sus beneficios de forma inteligente
Identifique y elimine gastos innecesarios: Cancele suscripciones que no usa, deja de pedir domicilios con tanta frecuencia o busque actividades de entretenimiento gratuitas.
Aproveche los descuentos y beneficios: Utilice las ventajas de sus tarjetas de crédito, como los “meses sin intereses” para compras grandes, pero siempre con responsabilidad.
¿Qué es la regla 50/30/20 del ahorro?
La regla de ahorro 50/30/20 es un método para presupuestar que divide sus ingresos netos en tres categorías: 50% para necesidades básicas, 30% para gastos personales o “deseos” y 20% para ahorrar.
Es una guía sencilla para equilibrar sus finanzas, permitiéndote cubrir lo esencial, disfrutar de sus gustos y asegurar su futuro financiero, ya sea para un fondo de emergencia, deudas o inversiones.