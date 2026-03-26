Triple feminicidio en Bogotá: Cristian Valencia confesó los crímenes

“Señor juez, sí acepto los cargos”. De esta manera, Cristian Camilo Valencia Hurtado admitió que cometió el triple feminicidio de su pareja sentimental, Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y de sus hijastras, Karen Penagos Granados, de 20 años, y de una menor de 17 años, en hechos ocurridos en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Los crímenes, que han generado consternación, se habrían presentado el pasado viernes 20 de marzo, día en el que fueron vistas por última vez.

Así fue el triple feminicidio

La fiscal del caso señaló que el imputado “procedió a agredir con arma cortopunzante a las tres, ocasionándoles múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, particularmente en zonas vitales, las cuales les produjeron la muerte a las tres mujeres”.

También detalló que, hasta el momento, no se ha podido establecer la hora en la que murieron las mujeres.

“Es importante o es fundamental dejar la claridad de que la ventana de la muerte de las víctimas no se encuentra en este momento determinada dentro del periodo comprendido entre el viernes 20 de marzo de 2026, que es la última fecha en que se tiene noticia de las víctimas, y el día 24 de marzo de 2026, cuando son halladas por las autoridades y sus familiares”, señaló la fiscal.

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Violencia de género

La Fiscalía General de la Nación identificó los hechos de violencia de género en los que se enmarcó este triple feminicidio.

“Las agresiones se ejecutaron en un contexto de violencia basada en género, determinado por relaciones de poder, de dominación y control ejercidas por el agresor sobre su compañera sentimental, motivado por celotipia, sentimientos de posesión y estereotipos de subordinación, extendiendo dicha violencia a las otras dos víctimas, quienes hacían parte de ese núcleo familiar”, dijo la fiscal.

De acuerdo con la investigación, las víctimas serían la pareja sentimental de Cristian Camilo Valencia Hurtado, quien aceptó que cometió los delitos de feminicidio agravado, y sus hijastras de 20 y 17 años de edad.