A la cárcel tres presuntos reclutadores de menores de las disidencias de las Farc en el Tolima

Ibagué

La Fiscalía Seccional Tolima reveló que como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez fueron identificados los presuntos responsables de transportar a dos adolescentes de 17 años que habrían sido reclutados en Nariño y serían entregados a una estructura armada ilegal en Tolima.

La detención se produjo cuando unidades de la Policía realizaban labores de patrullaje en una vía que conduce hacia el municipio del Guamo, cuando observaron un vehículo estacionado y se acercaron para requerir a sus cinco ocupantes.

“En las verificaciones encontraron brazaletes alusivos a las disidencias de las Farc y se percataron que dos menores de edad que iban a bordo del automotor no tenían documentos de identificación. Luego de varias preguntas y profundizar en las pesquisas establecieron que los jóvenes presuntamente salieron de sus lugares de origen para ser puestos a disposición de un grupo armado ilegal”, reveló la Fiscalía.

De esta manera los tres hombres fueron capturados en situación de flagrancia y los adolescentes trasladados a una comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos.

Una fiscal de la Seccional Tolima presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de reclutamiento ilícito. Deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Dato: Los tres capturados serían integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ perteneciente a las disidencias que lidera alias ´Iván Mordisco´.